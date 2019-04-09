الأرصاد: اليوم انخفاض درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

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طقس حار - صورة أرشيفية يتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من غرب وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد أحيانا، حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 18 27شبين الكوم 17 27طنطا 16 26دمنهور 13 20الإسكندرية 15 20بلطيم 14 20مطروح 14 20السلوم 13 20سيوة 16 22بورسعيد 16 22دمياط 15 21الزقازيق 15 27الإسماعيلية 15 29السويس 16 29العريش 15 28رفح 15 28رأس سدر 18 29نخل 13 30نويبع 20 29طابا 17 28كاترين Advertisements درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 18 27

شبين الكوم 17 27

طنطا 16 26

دمنهور 13 20

الإسكندرية 15 20

بلطيم 14 20

مطروح 14 20

السلوم 13 20

سيوة 16 22

بورسعيد 16 22

دمياط 15 21

الزقازيق 15 27

الإسماعيلية 15 29

السويس 16 29

العريش 15 28

رفح 15 28

رأس سدر 18 29

نخل 13 30

نويبع 20 29

طابا 17 28

كاترين 10 24

الطور 21 29

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 21 29

مرسى علم 22 28

الفيوم 17 29

بني سويف 17 29

المنيا 18 29

أسيوط 15 29

سوهاج 19 31

قنا 20 33

الأقصر 21 34

أسوان 23 34

أبو سمبل 23 34

الوادي الجديد 21 32

شلاتين 21 31

أبو رماد 21 31

رأس حدربة 22 30

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