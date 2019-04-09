انت الان تتابع السيسي وبومبيو يبحثان تطورات الأوضاع في دول المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
جانب من اللقاء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، وذلك بمقر إقامته في بلير هاوس بواشنطن. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. من جهته، أكد بومبيو ثقته في أن مباحثات الرئيسين ستدعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، خاصةً في ظل التزام أمريكا بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.
وأشاد بومبيو بجهود الرئيس في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والمنطقة بأسرها، مع الإعراب عن دعم بلاده لتلك الجهود.كما شهد اللقاء التباحث بشأن عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات
وأشاد بومبيو بجهود الرئيس في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والمنطقة بأسرها، مع الإعراب عن دعم بلاده لتلك الجهود.
كما شهد اللقاء التباحث بشأن عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضي دولها وسلامة مؤسساتها الوطنية، ومن ثم يوفر الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.
كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، وأعرب بومبيو عن تقدير بلاده البالغ للجهود المصرية الأخيرة في احتواء الوضع في قطاع غزة ومنع تفاقم الموقف.
اقرأ أيضا: السيسي يبحث تطورات القضية الفلسطينية مع كوشنر
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي وبومبيو يبحثان تطورات الأوضاع في دول المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.