انت الان تتابع السيسي وبومبيو يبحثان تطورات الأوضاع في دول المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من اللقاء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، وذلك بمقر إقامته في بلير هاوس بواشنطن. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. من جهته، أكد بومبيو ثقته في أن مباحثات الرئيسين ستدعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، خاصةً في ظل التزام أمريكا بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.

وأشاد بومبيو بجهود الرئيس في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والمنطقة بأسرها، مع الإعراب عن دعم بلاده لتلك الجهود.كما شهد اللقاء التباحث بشأن عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات

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