شكرا لقرائتكم خبر عن أخذا بـ«الثأر».. مقتل شخص محكوم عليه بالإعدام في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى مزارعين ينتميان لعائلة واحدة، بمنطقة ساحل سليم في أسيوط حياة عامل محكوم عليه بالإعدام، رميا بالرصاص، وذلك لوجود خلافات ثأرية مع عائلة القتيل. وألقت أجهزة الأمن في أسيوط، القبض على أحدهما، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

كان قد تم ابلاغ مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمــــن أسيوط، بمقتل عامل يقيم بدائرة المركز، والذي سبق إتهامه في 6 قضايا (مخدرات –سرقة)، والمحال أوراقه إلى فضيلة المفتى في قضية «قتل»، والمحدد لها جلسة للنطق بالحكم«، ومحكوم عليه في قضيتين» سرقة بالإكراه«بالسجن لمدة 15سنة، وذلك إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة. فيما اتهمت والدة القتيل اثنين أحدهما مزارع يبلغ من العمر 30 سنة، وآخر 25 سنة، مُقيمان بذات الناحية لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين حيث أمكن ضبط المتهم الثانى، وبحوزته بندقية آلية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب