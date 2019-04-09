فريق طبي ينجح في إجراء أخطر عملية في الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بأسيوط

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسام العربي، مدير مستشفى الأورمان الجامعي للقلب بأسيوط، نجاح المستشفى في إنقاذ حياة مريض من الموت المحقق، وذلك بالتعاون مع فريق من قسمي جراحة الأوعية الدموية والتخدير والعناية المركزة.

وكشف العربي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المستشفى استقبلت المريض الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، والذي كان يعانى من آلام شديدة بالصدر والبطن، وتم على الفور مناظرته من قبل فريق قسم القلب والأوعية الدموية وعمل أشعة مقطعية عاجلة، أظهرت وجود شق بطول الشريان الأورطى الصدري والبطن وقصور في الدورة الدموية لشرايين الكليتين والكبد والأمعاء وحدوث شلل نصفي.

وأوضح أن تلك العملية تعد هي الأكبر والأخطر في تاريخ جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية في صعيد مصر، والتي تنفرد جامعة أسيوط بإجراء أول حالة بهذا التخصص المتداخل لتفتح الطريق وأملا جديدا لمرضى كثيرين كان اختيار التدخل الجراحي وإعادة الأوعية الدموية شىء مستحيل في صعيد مصر.

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وأضاف أنه فور الكشف على المريض ومناظرته وعمل القياسات للشريان الأورطى وتقييم الوضع، تبين أن الشق يقع بجوار الشريان تحت الترقوى، وعندئذ قرر الفريق الطبي التدخل العاجل لعمل وصلة بين الشريان السباتى الأيمن إلى الشريان السباتى الأيسر والى الشريان تحت الترقوى لخلق مساحة مناسبة لتركيب الدعامات، كما تم إجراء جلسة غسيل دموي عاجل للمريض لسوء الوضع العام قبل دخوله للعمليات.

وأشار إلى أن العملية تمت على مرحلتين لتقليل الخطورة على حياة المريض نظرا لسوء الوضع الصحي له، حيث تضمنت المرحلة الأولى إجراء الجزء الجراحي بنجاح في 4 ساعات، وبعد 24 ساعة تمت المرحلة الثانية للعملية واستغرقت 5 ساعات، تم خلالها إدخال المريض للقسطرة وتم بنجاح تركيب دعامة مغطاة وسد الشق بالشريان الأورطى الصدري، وتم تركيب دعامة تعمل على استعاده المجرى الرئيسي للدم لتسمح بتدفق الدم لشرايين الأمعاء والكبد والكلى وشرايين الحبل الشوكي مدعومة باستخدام قسطرة التصوير من داخل الشرايين (الايفوس).

وكشف أنه تم تقييم الوضع الصحي للمريض بعد العملية من خلال إجراء أشعة مقطعيه بالصبغة بعد 4 أيام أظهرت عمل الشريان الصناعي بالرقبة بصورة ممتازة وعمل الدعامات وكذلك سد الشق بصورة ممتازة، وذلك بفضل فريق الأشعة والذي يضم الدكتور حمدي ابراهيم مدرس مساعد الأشعة التشخيصية، والدكتور محمود كمال مدرس مساعد الاشعة التشخيصية.

ونوه بأن المريض استعاد وعيه بصوره ممتازة مباشر وذلك بعد المرحلة الأولى من العملية وكذلك بعد المرحلة الثانية والتي خرج بعدها إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج، وبعد 24 ساعة بدأت وظائف الكلى والكبد في التحسن الملحوظ، وبعد 3 أيام عادت وظائف الكلى والكبد بصورة طبيعية ولم يحتاج المريض إلى أي جلسات للغسيل الدموي بعد العملية.

فريق طبي في أسيوط ينجح في إجراء عملية في الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية

فريق طبي في أسيوط ينجح في إجراء عملية في الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية