شكرا لقرائتكم خبر عن «موانىء البحر الأحمر»: تداول 425 ألف طن بضائع عامة خلال شهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانيء البحر الأحمر، أنه تم تداول 425 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر مارس الماضئ، حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ عن الواردات بكمية 245 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 36 % عن الواردات خلال نفس الفترة، وزيادة 2 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بينما سجلت الواردات 180 ألف طن بضائع.

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حيث شهد ميناء سفاجا تداول 282 ألف طن بضائع بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 140 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 68 ألف طن بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 51 ألف طن بضائع .

فيما شهد ميناء السويس تداول 26 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 106 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 9 آلاف طن وصادر 17 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الزيتيات وصول 12 ألف طن زيوت، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 37 الف طن فوسفات .

وأضاف بيان الهيئة أن الزيادة في شهر مارس تأتي في إطارات توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل بتسهيل الإجراءات داخل الموانيء.