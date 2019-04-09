شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إعلامي روماني يزور الغردقة للترويج للمقاصد السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مدينة الغردقة وفد اعلامي وصحفي روماني، يمثل أشهر وأهم الصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية الرومانية، وذلك للترويج السياحي للمقومات السياحية بمدينة الغردقة، ونقل الصورة الحقيقية والصحيحة، عن مصر من خلال أجهزة الإعلام والصحف الرومانية، التي يعملون بها، وذلك من خلال جولتهم بالمدينة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الإعلامي باللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والقيام بجولة سياحية ورحلة بحرية لجزر البحر الأحمر.