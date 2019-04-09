شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ضبط مدير مطحن باع 44 طن قمح مخلوط ببرادة حديد وشحومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن القبض على المدير المسؤول عن أحد المطاحن بالإسكندرية، لقيامه بطحن القمح المخصص للتجارب التمهيدية للمعدات الجديدة، وطرحه للبيع دون التأكد من صلاحيته.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بالإسكندرية، قيام المسؤولين عن أحد المطاحن (قطاع أعمال عام) في منطقة دائرة قسم شرطة محرم بك، بطحن القمح المخصص للتجارب التمهيدية والمستورد من إحدى الدول الأجنبية.

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وقالت «التحقيقات» إن المطحن في مهلة تطوير ورفع القدرة الإنتاجية، حيث أشرف المتهم على تعبئه القمح داخل أجوله مدون عليها بيانات المطحن، وطرحة للبيع بالأسواق، دون سحب عينات منه، والتأكد من صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وأيضا دون الحصول على موافقات الجهات المعنية للبدء في التشغيل، حيث أنه لا يجوز بيعه وصرفه للاستهلاك الآدمي، نظراً لاختلاطه بمخلفات المعدات الجديدة، أثناء التجارب «برادة حديد- شحومات» محققين من ذلك أرباحاً غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت المطحن المشار إليه، وتم ضبط المدير المسؤول عن المطحن، البالغ من العمر 54 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، كما ضُبط 320 جوال من الدقيق الفاخر بإجمالي وزن 16 طن «ناتج من القمح المخصص للتجارب التمهيدية بالمطحن فقط»، فيما تم سحب عينات بمعرفة مفتشي الأغذية لإرسالها إلى معامل التحاليل بالجهة المختصة.

كما تبين أن كميات القمح التي تم استيرادها من الخارج، بقصد تجارب المعدات هي 198،400 طن، وبمراجعة الدفاتر الخاصة بالمطحن، تبين قيامهم ببيع عدد 880 جوال من الدقيق الفاخر، بإجمالي 44 طن ناتج عمليات التجارب، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.