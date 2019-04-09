شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع شركات السياحة الألمانية بالغردقة مع 90 من شركائها حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «فكر بطريقة مختلفة ودعنا نعمل سوياً»، تشهد إحدى القري السياحية الكبرى، بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، اليوم الثلاثاء، بدء أعمال الاجتماع السنوي لاحدي كبري مجموعة شركات DER TOURSTK الألمانية

وتمتلك الشركة الألمانية أكبر سلسلة لبيع الرحلات السياحية في أوربا، حيث ويبلغ حجم أعمالها السنوي ٥٧ مليار يورو، ويعمل بها ٢٥٠ ألف عامل، على مستوى العديد من دول أوربا، كما يتعامل معها نحو ٣ مليون سائح سنويا.

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ويتناول جدول أعمال الاجتماع تقرير نشاط ونجاح الشركة في تصدير السائحين من المانيا وسويسرا والنمسا والتشيك والدول الإسكندنافية والمملكة المتحدة وفرنسا، وخطة التسويق والتنشيط للمواسم المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزورن هارتمان الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية، وشركاءها وممثلي شركاتها ومقدمي خدماتها في كل من أوروبا أفريقيا وآسيا وأمريكا وعددهم ٩٠ شخص، فيما يتابع الاجتماع ممثلون عن وكالات الإعلام والصحافة الألمانية والعالمية والمحلية المتخصصة في المجال السياحي بنقل وتغطية الاجتماع

وقالت نورا على رئيس مجلس إدارة شركة السياحة المنظمة والمستضيفة للمؤتمر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن هذا هو الاجتماع السنوي الثالث للشركة الألمانية، حيث سبق عقده في تركيا وأسبانيا وهذا العام في مصر، مشيرة إلى أن انعقاد هذه المؤتمرات يؤكد حالة الأمن والأمان التي تشهدها البلاد، لما لها من تأثيرها الايجابي على حركة السياحة الوافدة من الدول، وشهادة على استقرار المقاصد السياحية المصرية

الجدير بالذكر أن السياحة الألمانية تعد في مقدمة وصدارة الحركة السياحية لمصر والبحر الأحمر، منذ توقف الرحلات السياحية الروسية، إلى مصر نهاية عام ٢٠١٥