شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 13 لجنة عامة لإجراء الاستفتاء علي الدستور في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، تخصيص 13 لجنه عامة تضم 586 مركز انتخابي لاستقبال 3 ملايين و338 ألفا و877 مواطنا لهم حق التصويت بكل مراكز المحافظة، للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي ستجرى خلال الشهر الحالي بزيادة لجنه عامة بحي شرق سمالوط.

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وأكد المحافظ، خلال اجتماعه بأعضاء الجهاز التنفيذي، أن اللجان العامة بواقع لجنه بكل مركز باستثناء لجنتين بمركز وبندر المنيا، ولجنتين بمركز وبندر ملوي، ولجنتين بحي شرق وحي غرب سمالوط .

ووجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة خلال فترة اجراء الاستفتاء، وإلغاء الإجازات للمسئولين كل في نطاقه والتواجد على مدار الساعة لحل أي معوقات والمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم من خلال غرفة عمليات المحافظة مع الجهات الأمنية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات الاستفتاء.

وشدد على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الاستفتاء، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين لاستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.