الارشيف / أخبار مصر

تخصيص 13 لجنة عامة لإجراء الاستفتاء علي الدستور في المنيا

0 نشر
سعيد نافع 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 13 لجنة عامة لإجراء الاستفتاء علي الدستور في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، تخصيص 13 لجنه عامة تضم 586 مركز انتخابي لاستقبال 3 ملايين و338 ألفا و877 مواطنا لهم حق التصويت بكل مراكز المحافظة، للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي ستجرى خلال الشهر الحالي بزيادة لجنه عامة بحي شرق سمالوط.

Advertisements

وأكد المحافظ، خلال اجتماعه بأعضاء الجهاز التنفيذي، أن اللجان العامة بواقع لجنه بكل مركز باستثناء لجنتين بمركز وبندر المنيا، ولجنتين بمركز وبندر ملوي، ولجنتين بحي شرق وحي غرب سمالوط .

ووجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة خلال فترة اجراء الاستفتاء، وإلغاء الإجازات للمسئولين كل في نطاقه والتواجد على مدار الساعة لحل أي معوقات والمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم من خلال غرفة عمليات المحافظة مع الجهات الأمنية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات الاستفتاء.

وشدد على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الاستفتاء، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين لاستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص 13 لجنة عامة لإجراء الاستفتاء علي الدستور في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا