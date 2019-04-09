شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أكاديمية البحث العلمى يغادر مطار القاهرة متوجها إلى جنيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، وفد أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا التابع لوزارة التعليم العالى، متوجها إلى جنيف، للمشاركة فى فعاليات معرض چنيڤ الدولى للاختراعات فى دورته 47.
تم إنهاء إجراءات سفر الوفد المصرى، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى جنيف.
يشار الى ان الوفد المصرى يشارك بـ18 اختراعا لأساتذة جامعيين وطلبة، ومنها أسورة لمعالجة الذبحة الصدرية للمخترعة شدوى الشناوى، وجهاز تحسين دورة التبريد لديزل والمعدات الثقيلة، باستخدام جزئيات النانو للمخترع أحمد الشامى.
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