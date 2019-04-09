شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: ارتفاع توصيلات الصرف الصحى بالصعيد من 10% إلى 40% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن هناك ملفات خاصة بالوزارة تعمل بها الوزارة كمتخصيين، مثل ملف تنمية الصعيد، الذى تولى القيادة السياسية اهتماما بالغا به.
وأضاف شعراوى، خلال ورشة العمل للمانحين الدوليين، بالأمانة العامة للإدارة المحلية بجاردن سيتى، أن الاهتمام بالصحة والتعليم وتوفير مياه شرب جيدة لأهالى الصعيد كان من أولويات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن نسبة توصيل الصرف الصحى فى الصعيد قبل الأربع سنوات الماضية كانت حوالى 10%، وتعدت خلال الأربع سنوات نسبة 40%، بما يعادل استفادة حوالى 34 مليون مواطن.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بدأت فى وضع خطط تدريبية للعاملين بها، مؤكدا أن الهدف من هذا التدريب هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين من خلال تحسين شكل الخدمة.
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