شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينيب وكيله لحضور "الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية" بكازخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أناب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عنه الدكتور السيد حسين عبد الباري سليمان وكيل الوزارة لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف في حضور مؤتمر الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بدولة كازاخستان.

يعقد المؤتمر، تحت عنوان: "دور الشباب في بناء الأوطان" والمنعقد بمقر الجامعة بمدينة ألماطي بكازاخستان يوم 10/ 4 / 2019م.

من جانبه أشاد وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة أن، جهود الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازخستان وأثرها في وسط آسيا كلها ، وجهود المركز الإسلامى بدولة تنزانيا التابع لوزارة الأوقاف المصرية ، وهدفنا سلام الإنسانية ، ومحاصرة الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، ونشر الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح ، واسترداد الخطاب الدينى من جماعات التطرّف ، ومواجهتهم بالحجة والبرهان أينما وجدوا .

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واشار الوزير، الى ان الوزارة ستعمل على تفكيك الفكر المتطرف أينما وجد ، لأن خطر التطرّف كبير وشره مستطير ، وعدواه متجاوزة الحدود.

وأشار الوزير، أن الوزارة لديها من الوسائل المتعددة ما يعينها على القيام بذلك ، من خلال موفديها ومبعوثيها إلى مختلف دول العالم ، ومن خلال الخطبة المترجمة التي تتم ترجمتها الآن باثنتي عشرة لغة ، إضافة إلى إصداراتها المترجمة إلى سبعة عشرة لغة ، وصفحاتها الإلكترونية على مواقع التواصل باللغات المختلفة ، ومؤتمراتها الدولية ، ومسابقاتها العالمية ، ومن خلال جهود أكاديمية الأوقاف الدولية ، ومنتديات وزارة الأوقاف التثقيفية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.