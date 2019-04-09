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شكرا لقرائتكم خبر عن "الرسائل الدعوية".. خدمة جديدة تقدمها دار الإفتاء على "واتس آب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت دار الإفتاء المصرية خدمة جديدة عبر تطبيق "الواتس آب"، حيث تهدف الخدمة الجديدة إلى إمداد المشتركين فيها بالرسائل الدعوية المختلفة، مثل الأدعية والأحاديث واستطلاع الهلال وغيرها.
ويمكن للراغبين فى الاشتراك بخدمة الرسائل الدعوية التسجيل أولا من خلال رقم دار الإفتاء المصرية 01018866244، ومن ثم أرسل رسالة فيها كلمة "اشترك"، وفيما أكدت دار الإفتاء أن الخدمة لا تشمل الرد على الفتاوى، حيث أن الفتاوى لها طرق أخرى يمكن السؤال من خلالها.
يذكر أن دار الإفتاء المصرية تعتمد بشكل كبير على السوشيال ميديا للتواصل مع الجمهور، من خلال الاعتماد على خدمة البث المباشر للرد على الفتاوى، وكذلك إعداد الكثير من الفيديوهات التى تعتمد على طريقة الجرافيك لتوصيل رسائلها بشكل مبسط.
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