شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: وزير النقل يستبعد رئيس هيئة الموانئ البحرية والبرية من منصبه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بوزارة النقل، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل، قد قرر استبعاد حسنى سليمان رئيس هيئة الموانئ البحرية والبرية والجافة من منصبه.
وقالت المصادر، إن الوزير طالب سليمان بتقديم استقالته بعد تلقى تقارير عن ضعف مستوى أدائه، موضحة أن سليمان جمع متعلقاته من مكتبه وغادر.
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