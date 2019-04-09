شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: وزير النقل يستبعد رئيس هيئة الموانئ البحرية والبرية من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بوزارة النقل، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل، قد قرر استبعاد حسنى سليمان رئيس هيئة الموانئ البحرية والبرية والجافة من منصبه.

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وقالت المصادر، إن الوزير طالب سليمان بتقديم استقالته بعد تلقى تقارير عن ضعف مستوى أدائه، موضحة أن سليمان جمع متعلقاته من مكتبه وغادر.