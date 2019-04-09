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غدا طقس لطيف بالسواحل الشمالية ومعتدل بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 25 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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