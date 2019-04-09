انخفاض الحرارة مستمر.. الأرصاد تحذر من تقلبات حادة في الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتسجل 25 درجة مئوية، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية فقط.

ونوه عطا في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأحوال الجوية شهدت مطلع الأسبوع الجاري ارتفاعا في درجات الحرارة سجلت في القاهرة 31 درجة مئوية، وانخفضت اليوم لتسجل 25 درجة، موضحا أن هذا الانخفاض طبيعي ولا خوف أو قلق منه، لكن هناك نشاط للرياح الشمالية التي تزيد من الإحساس بالبرودة.

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وأوضح أن الأحوال الجوية والتغيرات المناخية خلال الأسبوع "الجاري والماضي" طبيعية في مثل هذه التوقيتات من العام كون فصل الربيع أحد الفصول الانتقالية التي تتسم بالتغييرات الحادة والسريعة في ذات اليوم نفسه، وهو شيء طبيعي ومنتظر خاصة في فصل الربيع.

وعن تخفيف الملابس، قال عطا، إن عملية تخفيف الملابس للمواطنين ليست من اختصاص هيئة الأرصاد الجوية كونها تختلف من شخص لآخر، ودرجات الحرارة تنخفض ليلا وصباحا، كيف نطالب المواطنين بتخفيف الملابس، وما زلنا في بداية فصل الربيع والذي بدأ جغرافيا 31 مارس ويستمر ثلاثة أشهر ولم ندخل في النصف الثاني منه، ولا نملك مطالبة المواطنين بتخفيف الملابس إطلاقا تجنبا لحدوث أي تغيرات سريعة.

وتابع: مع وجود الاستقرار تظهر الشبوة المائية في الصباح الباكر، وننصح المواطنين خاصة السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة أثناء القيادة علت الطرق السريعة وترك مسافات بين السيارة والأخرى والالتزام بالقواعد العامة للمرور واتباع النشرات الجوية باستمرار.