برلماني: التعديلات الدستورية تساهم في استقرار الوطن ودفع عجلة التنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال محمد حلمى، عضو مجلس النواب، عن دائرة كفر صقر وأولاد صقر، إن التعديلات الدستورية تساهم في استقرار الوطن ودفع عملية الإنتاج واستكمال مشروعات التنمية.

وأكد حلمي، فى تصريحات صحفية اليوم، أن نواب دائرة كفر صقر، عقدوا عدة اجتماعات ولقاءات جماهيرية، لدعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن المؤتمرات الجماهيرية تساعد في توعية المواطنين بأهمية الاستفتاء.

وأشار إلى أن الشعب هو صاحب الكلمة العليا في الاستفتاء على التعديلات ولا توجد وصايا عليه من أحد، مؤكدا أن المواطنين يعلمون جيدا أن تلك التعديلات هدفها استمرار مسيرة البناء والتنمية بجميع المجالات من صحة وتعليم وزراعة ونقل ومواصلات وبنية تحتية ومشروعات عملاقة.​