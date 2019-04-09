وفد أكاديمية البحث العلمي يشارك بمعرض چنيڤ للاختراعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
غادر وفد من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي، مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، متوجها إلى جنيف؛ للمشاركة في فعاليات معرض چنيڤ الدولي للاختراعات في دورته ٤٧.
وأنهت السلطات، إجراءات سفر الوفد المصري، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى جنيف.
يشارك الوفد المصرى بـ١٨ اختراعًا لأساتذة جامعيين وطلبة، ومنها أسورة لمعالجة الذبحة الصدرية للمخترعة شدوى الشناوي، وجهاز تحسين دورة التبريد لديزل والمعدات الثقيلة باستخدام جزئيات النانو للمخترع أحمد الشامي.
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