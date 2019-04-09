بعد تكرار الحوادث.. التعليم تعلن 13 إجراءً لسلامة طلبة المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديري المديريات التعليمية؛ لمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية.

جاء هذا على خلفية مصرع طالب بالصف الأول الابتدائي؛ إثر سقوطه ببيارة صرف صحي خلف أحد مباني مدرسة بنوفر الابتدائية، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بمحافظة الغربية، وقررت وزارة التربية والتعليم استبعاد كل من مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، ومدير إدارة كفر الزيات التعليمية، وتحويل مسئولي الإدارة التعليمية، ومدير المدرسة، والمشرفين، ومدرس التربية الرياضية، للتحقيق العاجل بديوان عام الوزارة، مع إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وخلال الاجتماع وجه عمر، مديري المديريات ورؤساء القطاعات بمراجعة وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية، من خلال تشكيل لجان ميدانية لمتابعة كل المدارس، وتفقد جميع قيادات الوزارة المدارس وإعداد تقارير يوقعون عليها بأنفسهم ويرفعوها لرئيس الوزراء، محددا مجموعة من المعايير يجب توافرها لأمن وسلامة الطلاب تتمثل في:

- استكمال خطط الإخلاء بالمدارس التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مجلس الوزراء.

- تكليف لجان من المتابعة والأمن والأبنية التعليمية، لها الصلاحيات بمتابعة تنفيذ التعليمات.

- نقل جميع الرواكد في المدارس لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة من السرقة والحريق لحين البت في إعادة تدويرها أو بيعها بمزاد علني.

- التأكد من تغطية البالوعات، وحصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي لصرف عمومي أو يكون خارج المدرسة خاصة في المناطق الريفية.

- إصلاح فيشات الكهرباء والأسلاك المكشوفة.

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- عزل أي منطقة عمل عزلًا كاملًا بحائط عازل، ويمنع منعًا باتًا الاكتفاء بشريط عازل أو علامة تدل على وجود منطقة عمل.

- التأكد من موقف المدارس من الصيانة البسيطة وكم من الوقت تستغرقه.

- التأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والأعمدة والأعلام والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق.

- التأكد من خلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب المراوح الحائطية الجانبية.

- إزالة أي أجسام معدنية قد تتسبب في إيذاء الطلاب.

- إعداد تقارير متابعة أسبوعية وخطط لتطوير العمل.

- من يثبت إهماله أو تقصيره من القيادات يعتبر شريكا في الجريمة المترتبة على التقصير ويحول للنيابة.

- إذا حدثت سرقة بأي مدرسة يتحمل ثمن المسروقات جميع العاملين بها وتخصم من رواتبهم.