"الطاقة المتجددة" تشارك في فعاليات "مستقبل المدن الأفريقية" بهولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

توجه الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى روتردام بدولة هولندا؛ للمشاركة في مؤتمر "مستقبل المدن الأفريقية" والمقرر عقده خلال يومي 8 و9 أبريل الجاري.

وأوضح الدكتور الخياط، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المؤتمر يعرض للطفرة التي تشهدها مصر في مجال الطاقات المتجددة، وعرض فرص الاستثمار في هذا المجال؛ لنشر استخدام الطاقات المتجددة رغبةً من عدد كبير من الدول الأفريقية للاستغلال الأمثل للقدرات الهائلة التي تمتلكها القارة من شمس ورياح وطاقة مائية.

وأشار إلى تجربة مصر في جذب القطاع الخاص وجرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة وتم بتغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

وجرى تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.