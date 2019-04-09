برلماني يشيد بزيادة مساحات الأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بزيادة مساحات زراعة الأرز في المحافظات هذا العام بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، ما أدخل السرور على المزارعين.
وأوضح مشهور، في بيان، الثلاثاء، أن الزيادة تأتي كنتيجة طبيعية لجهود وزارة الزراعة بالتعاون مع ومعاهد البحوث والري في حل مشكلة نقص المياه، ونتيجة إدخال أصناف جديدة من الأرز تتحمل الجفاف والرطوبة، بالإضافة إلى زراعة الأصناف العادية.
وأكد النائب، أهمية الأنشطة البحثية والتي توليها وزارة الزراعة والري اهتماما كبيرا، لاستغلالها في رفع إنتاجية وحدة الأرض من المحاصيل المختلفة سواء من خلال استنباط أصناف جديدة أو توفير حزم مناسبة لكل منطقة جغرافية لتحقيق أعلى إنتاجية، والبحث عن أفضل السبل لتوفير احتياجاتنا من الزراعة.
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