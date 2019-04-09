"سياحة النواب" تطالب الحكومة بالترويج للآثار المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، الحكومة خاصة وزارتي السياحة والآثار باستغلال زيارات كبار المسئولين من العرب والأفارقة والأجانب للمواقع السياحية والأثرية والترويج لها عالميا.

وقال "حساسين"، في بيان اليوم، إن الدكتور عبدالله بن عامر وزير الاتصالات السعودي والوفد المرافق له أجروا زيارة لمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل بصحبة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، مؤكدا أن وزير الاتصالات السعودي أبدى إعجابه بما يحتويه القصر العريق من فنون وعمارة نادرة مجتمعة في مكان واحد إلا أنه لم يتم استغلال هذا الحدث المهم لصالح الترويج لهذا القصر العظيم عربيا وعالميا.

تجدر الإشارة إلى أن قصر الأمير محمد علي بالمنيل أحد قصور العهد الملكي في مصر ذات الطابع المعماري الخاص، وبدأ بناؤه عام 1901، ويقع بجزيرة منيل الروضة.​