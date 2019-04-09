اليوم قمة مصرية أمريكية.. وفلسطين وسوريا واليمن أبرز الملفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لعقد القمة المصرية - الأمريكية بالبيت الأبيض.

وتعد القمة هي الثانية بين الرئيسين في البيت الأبيض والسادسة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر عام 2014.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة تشهد بحث العلاقات الثنائية في كل المجالات بما يساهم في ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات على صعيد الأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي خلال الزيارة عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وممثلين لدوائر صنع القرار في الولايات المتحدة؛ لبحث العلاقات الثنائية ‏وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.