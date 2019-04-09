الإنتاج الحربي يحتفل بالأمهات المثاليات ويوقع بروتوكولًا مع "القومي للمرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والمجلس القومي للمرأة بحضور الدكتورة مايا مرسي - رئيس المجلس القومي للمرأة، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وحسب بيان، الثلاثاء، يهدف البروتوكول إلى توريد شركات ووحدات الإنتاج الحربي المستلزمات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي ينفذها بها المجلس القومي للمرأة من إقامة محطات الطاقة الشمسية، تدبير المعدات الخفيفة والثقيلة والشاحنات، الأثاث العادي والمكتبي، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، شاشات العرض، المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والعيادات، عدادات المياه والكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع، إلى جانب المشاركة في تنفيذ المشروعات التي ينفذها المجلس القومي للمرأة وتقديم جميع الاستشارات الهندسية، وكذا توريد المستلزمات الخاصة للمجلس القومي لرفع كفاءة منشآته.

من جانبها أعربت "مرسي" عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات تكنولوجية وفنية يسعى المجلس للإستفادة منها في إطار التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة من أجل تنفيذ مشروعات لصالح خدمة المرأة والمجتمع وبما يحقق الإستفادة من دعم المنتج المصري والحد من الاستيراد، مؤكدة على دعم وزارة الإنتاج الحربي لما يقوم به المجلس من مشروعات وخدمات لصالح المجتمع.

وعقب التوقيع شهدت الدكتورة مايا مرسي احتفالية وزارة الإنتاج الحربي لتكريم الأمهات المثاليات بوزارة الإنتاج الحربي، وكرم وزير الدولة للإنتاج الحربي أمًا مثالية على مستوى الإنتاج الحربي ككل وعدد (٢٢) أم مثالية على مستوى الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وتم إستعراض سبل دعم المرأة في الإنتاج الحربي من خلال عدة إسهامات كان أبرزها القيام بحملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي للعاملات فوق سن الأربعين عام بالتعاون مع وزارة الصحة إلى جانب تقديم التسهيلات للسيدات ممن تعول أبناء من ذوي الإعاقة من خلال إضافة مادة إلى لائحة شئون العاملين بالإنتاج الحربي تنص على تقليل ساعات عملها بواقع ساعة يوميا أو منحها يومًا بدل راحة من خلال تجميع الساعات المخفضة.