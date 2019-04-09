"الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من مبادراتها الاجتماعية والإنسانية (كلنا واحد) على محورين الأول، - توفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق والثاني – الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وانطلاقا من تكليفات سيادته لوزارة الداخلية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمراقبة الأسعار والعمل على خفضها بما يتلائم ومتطلبات واحتياجات المواطنين.

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وتواصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة لتوفير السلع الأساسية برعاية كريمة من خلال طرحها بعدد (626) فرع لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على امتداد ربوع الجمهورية وهى (كارفور– كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية – إسبنس – الفرجانى – المحلاوى – هايبر – أوسكار – محلات أسواق الشرقية بالقليوبية) على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين.

كما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة في مبادرة (كلنا واحد- أهلاً رمضان) وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية باستمرار عمليات التوسع فى افتتاح منافذ "أمــان" لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال عدد (132) منفذ على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. فضلاً عن افتتاح وتطوير(13) منفذ بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.