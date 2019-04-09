لاختلاق واقعة سرقة.. عامل يطلق النار على نفسه في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، لغز إصابة عامل بطلق ناري والاستيلاء على سيارته، وتبين أنه وآخر اختلاقا الواقعة كذباً لمرورها بضائقة مالية.

تلقى مركز شرطة المنيا بلاغًا من (عامل بمستودع اسطوانات بوتاجاز "ملك والده") أنه أثناء استقلاله سيارة (محمل عليها 181 اسطوانة بوتاجاز) قيادة (سائق) بدائرة المركز، اعترضهما مجهولون يستقلون سيارة ربع نقل وأطلق أحدهم عياراً من سلاح كان بحوزته فأصابه بكتفه الأيسر، واستولوا على حمولة السيارة وهربوا، وما قرره السائق بتعرضهما للواقعة حال تعطل السيارة بذات الطريق.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى قيام المُبلغ والسائق باختلاق الواقعة كذباً لمرورها بضائقة مالية، حيث أطلق العامل العيار الناري على نفسه محدثاً إصابته بالاتفاق مع السائق، وبمواجهتهما اعترفا وأرشد العامل عن السلاح المستخدم (طبنجة و13 طلقة نارية من ذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.