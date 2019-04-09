تجديد حبس لصين حاولا سرقة محل جواهرجي على طريق "لصوص لكن ظرفاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكم جنح عين شمس، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالشروع في سرقة مصوغات ذهبية من داخل "محل جواهرجي" بعين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار شريف عيسوي، أن المتهمين رصدا تحركات مالك المحل والعاملين به بالإضافة لمواعيد بدء العمل والإغلاق عدة أيام، لاختيار التوقيت الأفضل لعملية السرقة، لكن واجهتهم مشكلة في فتح الخزنة دون لفت الانتباه.

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واعترف المتهمان في التحقيقات أنهما استأجرا غرفتين في بدروم أحد العقارات، حيث يقع جدار أحدهما موازيًا للجدار الخلفي للخزنة، في محاولة لسرقتها من الخلف دون لفت الأنظار، إلا أن خطتهما باءت بالفشل بعد فشلهما في فتح الخزنة عقب هدم الجدار الفاصل.

واستعان المتهمان بحداد في محاولة لفتح الخزنة، فأخبرهما الأخير أنه قادم إليهما، وأبلغ قسم شرطة عين شمس عن الواقعة.

وألقت قوة أمنية من مباحث قسم عين شمس، القبض على المتهمين وبحوزتهما أدوات الحفر، وحررت محضرا بالواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.