ضبط 96 قضية تموينية و20 مخبزا مخالفا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نفذ ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن ضبط 96 قضية متنوعة، أبرزها 13 منشأة بدون ترخيص، 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و20 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير 15 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و10 الات بيع بأزيد من السعر الرسمي وقضية غش تجاري مصنع (جبن بيضاء) غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأجمالي 4 أطنان.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.