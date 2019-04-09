"الخطر في صفيحة".. ضبط 4 أطنان جبن فاسدة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة ثلاجة منتجات ألبان في الهرم؛ لاتهام مالكها بطرح أطنان من الجبن غير الصالحة للاستهلاك.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير إدارة مباحث التموين بالجيزة أكدتها التحريات مفادها أن "خالد. ي" 35 سنة، صاحب ثلاجة منتجات ألبان بدون ترخيص بالهرم، يقوم بتجميع كميات كبيرة من "جبنة بيضاء" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئتها في عبوات، وإعادة طرحها للبيع بالأسواق والمحلات العامة مدخلا الغش على جمهور المواطنين.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت الثلاجة المشار إليها حيث أمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش الثلاجة عثر على 4 أطنان جبن داخل صفائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.