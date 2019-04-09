أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد مدينة الروبيكي للجلود لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد مدينة الروبيكي للجلود لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مدينة الجلود بالروبيكي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح وافٍ حول الموقف التنفيذي وما تم الانتهاء منه من مشروعات بالمدينة.

وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل المعدني والتغطيات بالصاج، بالمرحلة الأولى.

وتبلغ مساحة المرحلة الثانية من المشروع 109 أفدنة شاملة الجزء الخاص بامتداد التعويضات، حيث يستقطع من مساحة المرحلة الثانية 27 فدانًا للتعويضات تخصص لمصانع الغراء وتعويضات المدابغ.

وتستهدف المرحلة الثالثة إنشاء مجمع صناعي للصناعات الجلدية المتطورة مع الشركات العالمية والمحلية، وإنشاء مدارس فنية لتدريب العمالة المتخصصة في هذا القطاع ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة، وتقع هذه المرحلة على مساحة 221 فدانًا.