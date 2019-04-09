أخبار مصر | اليوم.. رئيس الوزراء يزور الروبيكي ويلتقي المدير التنفيذي للأمم المتحدة المعني بالإيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس الوزراء يزور الروبيكي ويلتقي المدير التنفيذي للأمم المتحدة المعني بالإيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مدينة الروبيكي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، التي تهدف على الحفاظ على صناعة الجلود وتطويرها والارتقاء بها.

كنّا يلتقي رئيس الوزراء ميشيل سيدي بيه، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيد للحث سبل التعاون لقضاء على هذا المرض وتوفير كافة الاجراءات لعدم انتشاره.

كما يلتقي مدبولي بالدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال لمتابعة عدد من ملفات الوزارة وخطة عملها في بعض الملفات الفترة المقبلة.