أخبار مصر | بعد عرض فيلم "فرصة تانية".. إشادة عراقية بتجربة مصر في إدارة مؤسسات رعاية الأحداث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عرض فيلم "فرصة تانية".. إشادة عراقية بتجربة مصر في إدارة مؤسسات رعاية الأحداث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظى الفيلم الوثائقي "فرصة تانية" والذي أنتجته وزارة التضامن الاجتماعي ومن إخراج مهند دياب استشاري التوثيق المرئي بالوزارة بإشادة بالغة خلال عرضه بمهرجان النهج السينمائي الدولي، حيث يتناول الفيلم الدور الذي تقوم به الوزارة في إطار إدارة ورعاية ودعم مؤسسات رعاية الأحداث بإعادة تأهيل الأبناء داخل المؤسسة العقابية بالمرج.

ولاقى الفيلم إشادات واسعة من الجمهور والنقاد بالقيمك الفنية للفيلم واستخدام لغة سينمائية احترافية في إخراج العمل بهذا الشكل والقدرة علي عدم إظهار وجوه الأبناء داخل المؤسسة بشكل جمالي مبتكر فضلا عن ريادة التجربة المصرية في هذا المجال بشكل متطور.

وخلال جلسة النقاد التي يقيمها المهرجان بعد عرض الفيلم أبدى النقاد إعجابهم بالفيلم وبالصورة واللغة السينمائية به ووجهوا بعض الأسئلة لمخرج العمل حول الصعوبات التي واجهته وحول ما تقوم به السينما التسجيلية من إثارة التساؤلات ومنها ماذا يحدث خلف تلك الأسوار الشهيرة بمنطقة المرج بالقاهرة وهي المؤسسة العقابية وللمشاهد العربي والدولي بما يقدمه هذا المكان في إطار الدعم والتطوير بشكل عام.

ووجهت المخرجة العراقية ورود العزاوي رسالة شكر لغادة والي وزير التضامن الاجتماعي لاهتمامها باحتضان هؤلاء الأطفال في مؤسسات ترعاهم رغم ارتكابهم الخطأ وتغيير مفهوم العقاب لصالحهم لا لأذيتهم فيما تمنت أن تري تلك التجربة يوما ما في بلادها.