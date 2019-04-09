أخبار مصر | وزير النقل يتابع أعمال الصادرات والواردات بموانئ البحر الأحمر

وشهد ميناء سفاجا تداول 282 ألف طن بضائع بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 140 ألف طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 68 ألف طن بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 51 ألف طن بضائع.

وتابع أن الصادرات سجلت تقدم ملحوظ عن الواردات بكمية 245 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 36% عن الواردات خلال نفس الفترة وزيادة 2% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بينما سجلت الواردات 180 ألف طن بضائع.

فيما شهد ميناء السويس تداول 26 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 106% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 9 الاف طن وصادر 17 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 12 الف طن زيوت بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 37 الف طن فوسفات.

كما أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر امس أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (21) سفينة وتم تداول (382) شاحنة بضائع و(46) سيارة حيث شملت حركة الواردات (158) شاحنة و(32) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (224) شاحنة بضائع و(14) سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهى الحرية2،نما اكسبريس،بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس العبارة القاهرة وغادرت خمس سفن وهى امانة،القاهرة،الحرية2،بوسيدون اكسبريس،نما اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا وغادرت السفينة سينا فيما استقبل الميناء بالامس السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج.