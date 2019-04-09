مصر | حجز 27 سيارة مخالفة في حملات مرورية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز 27 سيارة مخالفة في حملات مرورية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت الحملات التي شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 58 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، منها 31 سيارات تم تسليمها لمالكها و27 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 42 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
الجدير بالذكر وجود حملان مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر،و تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى، والدراجات البخارية، وتعزيز تواجد الخدمات المرورية على الطرق، لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أى كثافات مرورية.