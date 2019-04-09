مطالب بجدول زمني للانتهاء من ملف تقنين الكنائس

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7 قرارات و894 كنيسة ومبنى تم تقنينها حتى الآن لا يعتبرها بعض المتابعين لملف تقنين الكنائس كافية.. «صبري» يطالب بجدول زمني.. و«إبراهيم» يطالب بمعرفة آلية عمل اللجنة.

أصدر مجلس الوزراء أمس، الأحد، قرارا هو السابع لتقنين أوضاع مجموعة من الكنائس والمباني التابعة، وفقا لقانون بناء الكنائس الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر 2016، وشمل القرار الأخير لمجلس الوزراء، تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى تابعا، وكان قبلها أصدر في مارس الماضي، قرارا بتقنين 156 كنيسة ومبنى تابعا، ليكون إجمالي الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها 894 كنيسة ومبنى حتى الآن، إلا أن بعض المتابعين لهذا الملف يرون أن هذه الإجراءات غير كافية، مطالبين بوضع جدول زمني للانتهاء من ملف تقنين الكنائس، خصوصا أنها قائمة بالفعل ويتم الصلاة فيها منذ سنوات.

ومنذ أن بدأت اللجنة عملها أخذ عليها البطء في إصدار القرارت الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس، حتى أنه في نوفمبر الماضي أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرًا بعنوان «مع إيقاف التنفيذ! عام على لجنة توفيق أوضاع الكنائس»، انتقدت فيه آداء اللجنة واستعرضت فيه بعض المشكلات، التي مازالت قائمة

ومنذ أن بدأت اللجنة عملها أخذ عليها البطء في إصدار القرارت الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس، حتى أنه في نوفمبر الماضي أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرًا بعنوان «مع إيقاف التنفيذ! عام على لجنة توفيق أوضاع الكنائس»، انتقدت فيه آداء اللجنة واستعرضت فيه بعض المشكلات، التي مازالت قائمة بسبب هذا الملف، لكن في فترة شهر أصدرت اللجنة قرارين بتقنين أوضاع عدد من الكنائس والمباني التابعة، وبدأت مؤخرا تزيد وتيرة القرارات. اقرأ أيضا: لجنة تقنين أوضاع الكنائس.. مع إيقاف التنفيذ رئيس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي في نهاية الاجتماع مع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور وزراء العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان، وممثلي الجهات المعنية، وجه بالاستمرار في تسريع وتيرة العمل الذي تقوم به اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس وأمانتها الفنية، حتى يتسنى الانتهاء من ملف التقنين في أسرع وقت ممكن. وقال القمص ميخائيل أنطون ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لدى لجنة تقنين أوضاع الكنائس، في تصريحات لـ«التحرير»، على القرار الأخير: «نشكر ربنا في حركة أسرع بالقرارات منذ شهر أكتوبر الماضي». اقرأ أيضا: بعد خطوات عديدة.. هل تنتهي أزمة بناء الكنائس؟ مطالب بجدول زمني ورغم القرارات التي زادت وتيرتها، فإن البعض لا يراها كافية، وطالب هاني صبري، المحامي، مجلس الوزراء، بتحديد جدول زمني ينتهي فيه ملف الكنائس القائمة التي قدمت كل طائفية مسيحية أوراقا بها لتقنين أوضاعها وفقا لقانون بناء الكنائس. Advertisements مأخذ على اللجنة ويرى إسحاق إبراهيم مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن «معدل تقنين أوضاع الكنائس حاليا أسرع من البداية، إلا أن هناك 3 انتقادات أو مآخذ على طريقة عمل اللجنة». إبراهيم قال في تصريح لـ«التحرير»، إنه ما زال معدل إصدار القرارات بطيئا مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الكنائس متواجدة وقائمة منذ سنوات ويتم الصلاة فيها، لافتا إلى أنه لا توجد دورية في صدور القرارات. وأشار إلى أنه ما زالت اللجنة تتعامل مع الكنائس الأسهل في المدن أو القرى التي بها كثافة للمواطنين المسيحيين، ولم تتعامل مع الكنائس في مناطق التوتر الطائفي أو التي يحدث فيها مشكلات مثل المنيا. وعقب قداس عيد الميلاد في 7 يناير الماضي، وقعت مشكلة في منشية الزعفرانة بالمنيا، بسبب مبنى تسميه إيبارشية المنيا وأبو قرقاص «كنيسة مار جرجس»، واعترض الجيران من المواطنين المسلمين على إقامة المواطنين المسيحيين الصلاة بالمبنى وتمت محاصرته، وانتهى الأمر بأن تم إغلاقه. اقرأ أيضا: ماذا قدمت لجنة مواجهة الطائفية في «منشية الزعفرانة»؟ ولفت إسحاق إبراهيم إلى أن من ضمن المآخذ على اللجنة هو اشترطها موافقة المباني لشروط السلامة المدنية التي تجبر الكنائس على اتباع إجراءات غير متناسبة مع أوضاعها المادية أو المنطقة السكنية التي تتواجد بها الكنيسة ومثال ذلك في القرى. وأوضح أن هناك ملاحظات على عمل اللجنة منها أنه «لا نعرف آلية عمل اللجنة، ولماذا كنائس دون كنائس؟ ولماذا مثلا المنيا أقل من محافظات أخرى؟»، مطالبا بمزيد من الشفافية، بشأن القرارات الصادرة. وأشار إلى أنه عند إغلاق باب تقديم ملفات تقنين الكنائس من قبل الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية، والإنجيلية والكاثوليكية، كان عددها 3730 كنيسة ثم أضيف في آخر وقت بعض الملفات وأصبح عددها 3770 كنيسة، مطالبا بوضع جدول زمني واضح للانتهاء منها جميعا.

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