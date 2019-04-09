انت الان تتابع الأوقاف: غلق 20 ألف زاوية في صلاة الجمعة (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زاوية في الهرم

قال الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة أغلقت 20 ألف زاوية في صلاة الجمعة، ولا يصح أن تكون زاوية مساحتها أقل من 80 مترًا، ونحن نسعى لإقامة الجمعة في المسجد الجامع فقط. وأضاف طايع، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مساء اليوم الإثنين، أن الوزارة ستغلق الزوايا المُخالفة، مشيرًا إلى أن صلاة الجمعة يجب أن تكون في المسجد الجامع. وتابع أن "واقعة مقتل إمام مسجد بالهرم مؤلمة جدًا لجميع المصريين، خصوصا أن القتل كان في بيت الله، ولشخص يقيم شعائر الله، والمسجد يعد واحة للأمن والأمان".

وأشار إلى أن "المسألة في قمة الألم، وبحسب التحقيقات الشخص مجنون، ولديه مرض عقلي"، مضيفا أن "ثورة التغيير في وزارة الأوقاف بدأت منذ 5 سنوات، ولم نصل إلى الكمال بعد".وكان المتهم بقتل خطيب زاوية الرحمة بمنطقة الهرم بالجيزة، أدلى باعترافاته أمام أجهزة التحقيق، مؤكدا أن المجني عليه «شيطان» وكان يجب

Advertisements