انت الان تتابع «الأوقاف» تفتح باب التعيين لخطباء من ذوي الاحتياجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لتعيين أئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة وخطباء المكافأة من بعض الكليات والتخصصات والدفعات. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة يُشترَط أن يكون المتقدم من خريجي كليات أصول الدين، والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية بنين، والشريعة والقانون بشعبتيها، والقرآن الكريم، واللغة العربية، واللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات)، وكلية التربية جامعة الأزهر، شعب: الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، من دور مايو 2016 وحتى تاريخه.

واشترطت الوزارة أن تكون شهادة التأهيل مثبتة في المؤهل الدراسي، وأن يكون قادرا على صعود المنبر وإمامة الناس.وبالنسبة لخطباء المكافأة يشمل الإعلان الذين نجحوا تحريريًّا وشفويًّا في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة خلال عام 2018م وحتى تاريخه من الذين لم يسبق لهم التقدم لمسابقة الأئمة 2016م

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