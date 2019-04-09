«الأوقاف» تفتح باب التعيين لخطباء من ذوي الاحتياجات

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وزير الأوقاف
أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لتعيين أئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة وخطباء المكافأة من بعض الكليات والتخصصات والدفعات. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة يُشترَط أن يكون المتقدم من خريجي كليات أصول الدين، والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية بنين، والشريعة والقانون بشعبتيها، والقرآن الكريم، واللغة العربية، واللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات)، وكلية التربية جامعة الأزهر، شعب: الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، من دور مايو 2016 وحتى تاريخه.
واشترطت الوزارة أن تكون شهادة التأهيل مثبتة في المؤهل الدراسي، وأن يكون قادرا على صعود المنبر وإمامة الناس.وبالنسبة لخطباء المكافأة يشمل الإعلان الذين نجحوا تحريريًّا وشفويًّا في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة خلال عام 2018م وحتى تاريخه من الذين لم يسبق لهم التقدم لمسابقة الأئمة 2016م
واشترطت الوزارة أن تكون شهادة التأهيل مثبتة في المؤهل الدراسي، وأن يكون قادرا على صعود المنبر وإمامة الناس.
وبالنسبة لخطباء المكافأة يشمل الإعلان الذين نجحوا تحريريًّا وشفويًّا في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة خلال عام 2018م وحتى تاريخه من الذين لم يسبق لهم التقدم لمسابقة الأئمة 2016م أو الإعلانات المكملة لها، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم منهم عن 40 عامًا، وألا يكون سبق وقفه عن الخطابة أو إلغاء تصريحه بمعرفة المديرية أو الوزارة.
ويشمل الإعلان الحاصلين على تقدير جيد تراكمي من دفعتي 2017 و2018م بشرط ألا يقل تقديره في القرآن الكريم عن جيد في أي سنة من السنوات الأربع.
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