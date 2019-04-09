شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعتمد مشروع إعداد مخطط التنمية العمرانية لحى المرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق محافظ القاهرة خالد عبدالعال على اعتماد مشروع إعداد مخطط التنمية العمرانية لحى المرج والمعد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني. ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم:

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