شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض فيلم"فرصة تانية" بالعراق.. إشادة بتجربة مصر بإدارة مؤسسات الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظى الفيلم الوثائقى "فرصة تانية"، والذى أنتجته وزارة التضامن الاجتماعى، ومن إخراج مهند دياب استشارى التوثيق المرئى بالوزارة، بإشادة خلال عرضه بمهرجان النهج السينمائى الدولى، حيث يتناول الفيلم الدور الذى تقوم به الوزارة فى إطار إدارة ورعاية ودعم مؤسسات رعاية الأحداث، بإعادة تأهيل الأبناء داخل المؤسسة العقابية بالمرج.

ولاقى الفيلم إشادات واسعة من الجمهور والنقاد بالقيم الفنية للفيلم، واستخدام لغة سينمائية احترافية فى إخراج العمل بهذا الشكل والقدرة على عدم إظهار وجوه الأبناء داخل المؤسسة بشكل جمالى مبتكر، فضلا عن ريادة التجربة المصرية فى هذا المجال بشكل متطور.

وخلال جلسة النقاد التى يقيمها المهرجان بعد عرض الفيلم، أبدى النقاد إعجابهم بالفيلم، وبالصورة واللغة السينمائية به، ووجهوا بعض الأسئلة لمخرج العمل حول الصعوبات التى واجهته، وحول ما تقوم به السينما التسجيلية من إثارة التساؤلات، ومنها ماذا يحدث خلف تلك الأسوار الشهيرة بمنطقة المرج بالقاهرة، وهى المؤسسة العقابية وللمشاهد العربى والدولى، بما يقدمه هذا المكان فى إطار الدعم والتطوير بشكل عام.

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ووجهت المخرجة العراقية ورود العزاوى، رسالة شكر لغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، لاهتمامها باحتضان هؤلاء الأطفال فى مؤسسات ترعاهم رغم ارتكابهم الخطأ، وتغيير مفهوم العقاب لصالحهم لا لأذيتهم، فيما تمنت أن ترى تلك التجربة يوما ما فى بلادها.