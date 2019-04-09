"الزراعة": فحص 462.400 ألف طن بطاطس معدة للتصدير تخلو من العفن البنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس بوزارة الزراعة، إن إجمالى ما تم فحصة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير منذ بدء موسم التصدير وحتى 7 من شهر إبريل الجارى بلغ 462 ألف و400 طن، وجارى الفحص بمعامل المشروع .
وأضافت مدير مشروع العفن البنى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك شحنات حاليا يتن فحصها بمعامل مشروع الفن البنى ، مؤكدة أن جميع الشحنات التى تم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لجميع دول العالم منذ بد التصدير ، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أى أمراض من العفن البنى.
كانت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدء الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.
وأكد تقرير لوزارة الزراعة، أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية ،من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم .
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