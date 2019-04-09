شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للمانحين الدوليين بأمانة وزارة التنمية المحلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة التنمية المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل للمانحين الدوليين وذلك بالأمانة العامة للإدارة المحلية بجاردن سيتى.
ومن المقرر أن يشارك فى الورشة التى تبدأ التاسعة صباح الغد، عدد من ممثلى الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.
وكان قد أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وملف ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة يستهدف الوصول بإجمالي التمويلات التي يقدمها لأصحاب هذه المشروعات لأكثر من 7 مليارات جنيه خلال العام المقبل، وأن عمليات التمويل تركز على المشروعات المتوسطة والصغيرة.
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