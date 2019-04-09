شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة المعنى بالإيدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة المعنى بالإيدز لمناقشة سبل التعاون للقضاء على هذا المرض.
كما يلتقى رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أيضا على جدول نشاطه، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع.
وكان رئيس الوزراء قد تفقد اليوم الثلاثاء، مدينة الروبيكى فى جولة سريعة يرافقه عدد من المسئولين لمتابعة سير العمل بالمدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة المعنى بالإيدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.