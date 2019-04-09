شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة المعنى بالإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة المعنى بالإيدز لمناقشة سبل التعاون للقضاء على هذا المرض.

كما يلتقى رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أيضا على جدول نشاطه، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع.

وكان رئيس الوزراء قد تفقد اليوم الثلاثاء، مدينة الروبيكى فى جولة سريعة يرافقه عدد من المسئولين لمتابعة سير العمل بالمدينة.