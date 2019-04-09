شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقى بمقر إقامته فى واشنطن كبير مستشارى الرئيس الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع جاريد كوشنير كبير مستشارى الرئيس الامريكى بمقر اقامته بقصر بلير هاوس بالعاصمة واشنطن . Advertisements وكان الرئيس السيسي قد وصل الي العاصمة الأمريكية واشنطن واحتشدت الجالية المصرية امام مقر الإقامة لتحيته .

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