شكرا لقرائتكم خبر عن 44 مليون يورو لدعم مشروعات الشباب.. منحة إيطالية يناقشها البرلمان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن ثلاثة موضوعات ستناقشها اللجنة فى اجتماعاتها الأسبوع المقبل.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى :

Advertisements

1. منحة من الجانب الإيطالى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بنحو 44 مليون يورو، لدعم المشروعات الصغيرة للشباب.

2. مناقشة مبادرة البنك المركزى الخاصة بمشروعات الشباب، ومستجدات ما تم تنفيذه منها، وما هى العقبات التى واجهت الشباب فى الحصول على القرض.

3. مناقشة قانون المشروعات الصغيرة، المقدم من قبل النائب محمد كمال مرعى، بحضور ممثلين عن الحكومة.