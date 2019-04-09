شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير المفوض لدى روسيا: حجم التبادل بين القاهرة وموسكو بلغ 6.8 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح السفير المصري في روسيا إيهاب ناصر، الجناح المصري ضمن معرض "أرابيا إكسبو" في العاصمة الروسية موسكو، والذي ينظمه مجلس الأعمال الروسي العربي.

وفي لقاء مع وكالة "سبوتينك"، الروسية تحدث الوزير المفوض التجاري لجمهورية مصر العربية في روسيا ناصر حامد، عن معرض "أرابيا إكسبو" ومجلس الأعمال الروسي العربي، على أنه أداة مهمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مختلف الدول.

وقال:" هذه الفعالية تساعد على تواجد رجال الأعمال والمسؤولين عن النشاط الاقتصادي والتجاري، بحيث تتم مفاوضات ولقاءات تهدف إلى الوصول إلى صفقات من التبادل التجاري، وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في البلاد المشاركة".

وأكد "حامد"، أن الفعالية فرصة لطرح العديد من الموضوعات على طاولة النقاش بين روسيا الاتحادية ومصر العربية.

وأضاف:" سيتم مناقشة عودة الرحلات السياحية إلى مناطق شرم الشيخ و الغردقة، وموضوع المنطقة التجارية المصرية بين مصر والاتحاد الأوراسي، وإقامة المنطقة الصناعية شرق بورسعيد باستثمارات تقدر بـ 7 مليار دولار، وتخلق حوالي 35 ألف فرصة عمل، والفرص المتاحة بين البلدين."

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وتابع الوزير المصري: حجم التبادل بين روسيا ومصر خلال عام 2018 وصل إلى حوالي 6.8 مليار دولار، وهو أعلى رقم للتبادل التجاري منذ عام 1990، كما شهد نموا في الصادرات الروسية إلى مصر، والمصرية إلى روسيا.

ونوه الوزير المفوض التجاري بأن مشاريع الطاقة تأخذ حيزا مهما من النقاشات والاجتماعات، وبين مواضيع الطاقة دائما مطروحة بين البلدين، ولدينا مشروع الضبعة للطاقة النووية مع "روس أتوم"، وهناك شركات روسية في مجال الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى عدة شركات أخرى مهتمة بإقامة مشاريع في مصر للطاقة المتجددة، ومصر ستدعم هذه الشركات وهذا التوجه.

وأعرب "حامد" عن إعجابه بالمنتدى قائلا، يوجد مشاركة كبيرة من عدد كبير من الدول العربية، على المستويين الرسمي والاقتصادي، وفي الوقت ذاته هناك مشاركة كبيرة في المعرض من قبل العديد من الشركات، وهي خطوة جيدة جدا، ستدعم التعاون بين الدول العربية.