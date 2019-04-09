شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فحوص التحاليل الفيروسية بالمعامل المركزية بأجر رمزى× 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان سلسلة من التحاليل الفيروسية بأجر رمزى للجمهور للإطمئنان على صحتهم. ”الخليج 365” يستعرض تحليل معلوماتى حول أهم التحاليل الفيروسية التى تقدمها المعامل المركزية. 1- الكشف عن الأجسام المضادة للالتهاب الكبدى أ ، ب ، ج والحصبة والحصبة الألمانية وفيروس روتا Rota virus باستخدام نظام اليزا. Advertisements 2- الكشف عن الحمض النووى لفيروسات الالتهاب الكبدى ب ، ج وفيروس انفلونزا الطيور باستخدام "PCR". 3- إجراء الاختبار التأكيدى لفيروس الإيدز " Western Blot". 4- عدد الخلايا التائية CD4 , CD8 لقياس الحالة المناعية لمرضى الإيدز للتعرف على مدى احتياجهم للعلاج. 5- زرع الأنسجة وعزل فيروسات الحصبة والانفلونزا الموسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على فحوص التحاليل الفيروسية بالمعامل المركزية بأجر رمزى× 5 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.