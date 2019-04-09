شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تفاصيل جولات الرئيس السيسي الخارجية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الاثنين، عددا من الجولات الهامة، حيث زار الرئيس لأول مرة منذ 50 عاما دولة غينيا منذ الزيارة الأخيرة لرئيس مصرى.

وتوجه الرئيس بعد ذلك إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، من أجل لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث استقبلت الجالية المصرية الرئيس بأعلام مصر والهتافات الداعمة للرئيس ومصر.

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