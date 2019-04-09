- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 83%من القراء يؤيدون سن تشريع بتجريم عرض وبيع الأدوية على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سن تشريع بتجريم الإعلان عن بيع الأدوية على مواقع التواصل، أيد غالبية القراء سن تشريع بتجريم الإعلان عن بيع الأدوية على مواقع التواصل.
وأيد 83% من القراء سن تشريع بتجريم الإعلان عن بيع الأدوية على مواقع التواصل، بينما عارض 15% من القراء سن تشريع بتجريم الإعلان عن بيع الأدوية على مواقع التواصل، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
كانت هذه تفاصيل خبر 83%من القراء يؤيدون سن تشريع بتجريم عرض وبيع الأدوية على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.