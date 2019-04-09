شكرا لقرائتكم خبر عن 83%من القراء يؤيدون سن تشريع بتجريم عرض وبيع الأدوية على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سن تشريع بتجريم الإعلان عن بيع الأدوية على مواقع التواصل، أيد غالبية القراء سن تشريع بتجريم الإعلان عن بيع الأدوية على مواقع التواصل.

وأيد 83% من القراء سن تشريع بتجريم الإعلان عن بيع الأدوية على مواقع التواصل، بينما عارض 15% من القراء سن تشريع بتجريم الإعلان عن بيع الأدوية على مواقع التواصل، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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