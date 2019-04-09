الارشيف / أخبار مصر

مرصد الأزهر ينظم ندوة حول مكافحة التطرف في إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

ينظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، ندوةً بعنوان: "دور الأزهر الشريف في دعم ثقافة السلام ومكافحة التطرف في إفريقيا" بالقاعة الكبرى في مدينة البعوث الإسلامية.

يأتي ذلك في إطار البرنامج التثقيفي والتوعوي الذي يقدمه المرصد للطلاب الوافدين من القارة الإفريقية، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرصد الأزهر ينظم ندوة حول مكافحة التطرف في إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا