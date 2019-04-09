أخبار مصر | الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مدن ومحافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مدن ومحافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من غرب وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد أحيانا.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 27

شبين الكوم 17 27

طنطا 16 26

دمنهور 13 20

الإسكندرية 15 20

بلطيم 14 20

مطروح 14 20

السلوم 13 20

سيوة 16 22

بورسعيد 16 22

دمياط 15 21

الزقازيق 15 27

الاسماعلية 15 29

السويس 16 29

العريش 15 28

رفح 15 28

رأس سدر 18 29

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نخل 13 30

نويبع 20 29

طابا 17 28

كاترين 10 24

الطور 21 29

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 21 29

مرسى علم 22 28

الفيوم 17 29

بنى سويف 17 29

المنيا 18 29

أسيوط 15 29

سوهاج 19 31

قنا 20 33

الأقصر 21 34

أسوان 23 34

أبوسمبل 23 34

الوادى الجديد 21 32

شلاتين 21 31

أبو رماد 21 31

رأس حدربة 22 30

حلايب 21 29